Уфолог обнаружил на Марсе гайкообразные инопланетные структуры

Исследователь внеземных явлений из Тайваня Скотт Уоринг заметил на марсианских снимках NASA крупные структуры, напоминающие гайки. О находке уфолог рассказал в своём блоге.

Изучая фотографии со спутника MRO американского космического агентства, Скотт Уоринг обратил внимание на ряд симетричных объектов, выполненных в форме пятиконечных гаек. Целая россыпь таких фигур можно заметить в горном регионе Элизиум.

По словам Скотта Уоринга, форма гайкообразных структур исключает их природное происхождение. Он предполагает, что обнаруженные конструкции являются руинами построек, возведенных некогда инопланетянами.

Многие пользователи поддержали такую теорию. Они отмечают, что рухнувшие метеориты не могли оставить на поверхности Марса столь правильные фигуры. Некоторые комментаторы выразили надежду, что некоторые представители марсианской цивилизации до сих пор выживают в недрах планеты.