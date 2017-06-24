Психологи: Люди не умеют судить объективно и видят лишь то, что хотят‍

Психологи из США доказали, что люди не умеют судить объективно и видят лишь то, что хотят‍. Они провели исследования в одном из научных центров университета в Сан-Франциско и поняли, что многие воспринимают лишь те картины и события, которые хотят лицезреть на уровне подсознания.

Научное издание Psychological Science передают выводы калифорнийских психологов, которые изучали, насколько объективно человек воспринимает то, что происходит вокруг него. К своему удивлению, они обнаружили, что люди видят лишь то, что хотят‍. Чтобы доказать это, специалисты опубликовали данные об эксперименте, который провели.

Так, испытуемыми была группа людей. Перед одним глазом респондентов психологи показывали картинку с фотографией человека, лицо которого не выражало никаких эмоций, а перед другим на мгновения вставляли изображения людей, лица которых показывали радость, грусть или ярость. После эксперимента этим же людям предлагали выбрать, лица с какими эмоциями они видели. Примечательно, что большинство из них в конце выбирали изображения людей, которые показывали различные эмоции.

Специалисты уверенны, что их эксперимент доказал неспособность людей к объективному мнению. Когда он изучает мир, то делает это, синхронизируя новые ощущения со старыми и прислушивается к собственным эмоциям.