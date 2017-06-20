Учёные: «возбудители ожирения» найдены в организме человека

Исследовав малоизученный орган человека, учёные нашли бактерии-возбудители ожирения.

Биологи из США исследовали пищеварительные органы грызунов. Чанг и его коллеги заметили, что мыши без кишечной микрофлоры гораздо хуже переваривали жирную пищу, чем другая группа мышей. После такого исследования ученые попытались найти микроорганизмы, которые вызывают ожирение. Ими оказались микробы из порядка Clostridiaceae.

К Clostridiaceae относятся некоторые опасные бактерии. Они вырабатывают токсины, из-за которых у людей могут развиваться опасные заболевания. Что касается ожирения, данные бактерии при появлении жирной пищи в организме размножаются и вытесняют других бактерий микрофлоры кишечника.

После всего проведенного, биологи добавили в рацион мышам с очищенным кишечником «возбудителей ожирения». Такая процедура помогла грызунам быстро набирать лишний вес.

Юджин Чанг заявил, что эти бактерии приводят к тому, что кишечник начинает быстро вырабатывать ферменты, которые помогают организму впитывать жиры. Также они вызывают заболевания сердца и играют огромную роль в быстром развитии ожирения у людей.