Эксперты выяснили, почему люди считают котят милыми

Журналисты Великобритании захотели выяснить, почему человек считает котят милыми животными, в связи с чем проанализировали несколько научных работ. Так, им удалось установить, что это связано с тем, что человек произошел от обезьяны.

В ходе своего расследования журналисты проанализировали теорию психолога Гарри Харлоу, который практически всю свою жизнь посвятил изучению привязанности на примере макак. Так, специалист за долгие годы работы выяснил, что приматы на подсознательном уровне, уровне инстинктов, ищут любое прикосновение к шерсти, однако для них предпочтительнее, чтобы эту шерсть носили родители или близкие родственники.

Помимо этого, среди обезьян довольно распространен груминг, такой вид ухода за шерстью своих близких. У млекопитающих же подобное обозначает заботу, оттого человек и смотрит на котят и щенков с умилением.

Журналистам все же не удалось выяснить, почему человек умилятся только при виде маленьких животных, а вовсе не от взрослых собак и котов. Стоит отметить, что немецкий зоолог когда-то специально придумал термин Kindchenschema, который говорит о том, что люди более благосклонно реагируют на маленьких детей, а не на взрослых.