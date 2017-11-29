Российские учёные заставили рак восстанавливать ДНК и самоуничтожаться

Питерские учёные создали новое лекарство от рака, которое справляется лучше аналогов из США и Европы. Новый препарат активирует системы починки ДНК и устраняет раковые опухоли.

Профессор Питерского гостехтехинститута Александр Гарабаджиу заявил об успешном завершении экспериментов в области рака.

Активность созданного российскими учёными препарата составляет 40% уничтоженных раковых клеток, что гораздо больше, чем у других подобных лекарств в передовых научных центрах США и Европы.

Этот препарат принуждает к починке своего ДНК раковые клетки и самоуничтожению при критическом повреждении генома. Онкологи, работавшие над этим проектом, утверждают, что медикаменты на основе инновационной формулы могут быть эффективными и безопасными.

Большинство онкогенезных клеток в организме людей и животных возникает из-за поломки в гене р53, который отвечает за образование белка, следит за целостностью ДНК и включает механизм самоликвидации при серьезных поломках. В геноме клеток с повреждённым геном р53 отсутствует «программа самоуничтожения». Из-за этого их сложно уничтожить.

В редких случаях опухолевые клетки имеют вполне качественную версию "стража генома", которая не работает из-за гиперактивности другого белка, MDM2,что нейтрализует молекулы p53 в здоровых клетках, мешая им восстанавливать ДНК или самоуничтожаться в то время, когда это не требуется. Русские учёные изучили сведения о структуре MDM2 и изменили совокупность связей между несколькими молекулами ароматических углеводородов, которые могут соединяться с белком и уничтожить его. После получения новых версий подобных "активаторов" систем починки ДНК, учёные провели проверку их эффективности на культурах клеток злокачественных опухолей прямой кишки и костей человека.

Ранее Петербургские учёные также изобрели опытный образец отечественного аппарата, при помощи которого можно проводить диагностику ультразвука и удалять раковую опухоль на ранней стадии. Аппарат удаляет опухоль без хирургического вмешательства. Его планируется применять для абляции (уничтожения) новообразований в молочной, щитовидной железах, почках, печени и других органах.