Ученые: Чашка кофе с утра может запустить процесс похудения

Ученые пришли к выводу, что если пить кофе с утра, можно похудеть. Это удается сделать благодаря веществам, содержащихся в данном ароматном напитке.

Диетолог Сара Фловерс рассказала о том, что не всегда всеразличные диеты помогают сбросить лишний вес. К эффекту похудения иногда приводит такая привычка, как чашка кофе после пробуждения. Эксперты выдвинули версию о том, что утренний кофе способен простимулировать метаболизм благодаря нормализации термогенеза, то есть некого биологического процесса, влияющего на поддержание оптимальной температуры тела. Именно этот механизм и способствует быстрому избавлению от лишних килограммов.

Помимо этого диетолог отметила, что помимо кофеина в кофе содержится такое вещество, как хлорогеновая кислота. Именно она влияет на замедление усваивания углеводов и запускает процесс расщепления жиров. Исследователи отмечают, что если выпивать одну чашку кофе утром после пробуждения, то незаметно для себя можно лишиться нескольких килограммов.

Диетолог считает, что в таком методе похудения самое главное это не слишком увлекаться употреблением кофе, так как тогда содержащиеся в нем вещества перестанут действовать и эффект может быть обратным.