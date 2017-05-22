Учёные: Люди не способны правильно оценить свою физическую активность

Международная группа экспертов под руководством специалистов из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе заявили, что люди не способны правильно оценить свою физическую активность. По словам Арье Каптейна, ведущего автора исследования, также есть разница по национальности и возрасту. Работа была впервые опубликована в Journal of Epidemiology and Community Health.

Группа экспертов провела эксперимент, опросив представителей трёх национальностей – американцев, британцев и голландцев. У них интересовались, считают ли они себя физически активными, а также насколько именно. Одновременно с помощью специальных фитнес-приспособлений учёные оценили реальные цифры занятий спортом, как сообщает «Версия.Инфо».

Оказалось, что физически активными себя считали все, причём пожилые люди называли такие же данные, как и молодёжь. Однако вышло, что на самом деле американцы меньше занимаются, чем британцы и голландцы, а возраст влияет на реальные цифры не меньше. Эксперты отметили, что здесь причина не только в том, насколько люди способны думать о себе лучше, но и в интерпретации одних и тех же пунктов опроса. Также влияют культурные и экологические различия. Например, американцы больше передвигаются на авто, а голландцы предпочитают для поездок пользоваться велосипедами.