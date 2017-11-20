Ученые: у Земли есть второе магнитное поле

Ученые из Европейского космического агентства заявили, что у Земли есть второе магнитное поле. Эта информация появилась и была подтверждена благодаря спутнику Swarm.

По данным, исследователи уже несколько лет наблюдают за магнитным полем Земли. В этом им помогает информация, которую они получают со спутника Swarm. После 4 лет изучения магнитного поля Земли ученые заявили, что у планеты есть еще одно поле, но оно в 20 000 раз меньше первого и расположено в мировом океане.

Как сообщают ученые, магнитное излучение образуется за счет миллиардов находящихся в воде частиц с электрическим зарядом. Растворенные в воде ионы модно часто заметить в сильном течении и в период, когда случаются отливы или приливы. Благодаря спутника Swarm ученые собрали данные и составили карту, на которой указаны маршруты слабых магнитных полей в водах Земли. Карту ученые создали в трехмерном формате.

Своими исследованиями и данными о втором магнитном поле Земли ученые поделились на ежегодном съезде Европейского союза наук о Земле. Исследования проводили ученые из ESA. Сообщается, что спутник Swarm состоит из трех объектов, которые вращаются вокруг друг друга. Один спутник находится на высоте в 530 километров от Земли, еще два – на высоте 450 километров.