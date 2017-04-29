Ученые описали галлюцинации под ЛСД слепого от рождения человека

Ученые из Великобритании описали галлюцинации под ЛСД слепого от рождения человека. Этот мужчина родился в 1948 году, в молодом возрасте стал рок-музыкантом и за свою жизнь не видел ни одного цвета.

Издание Consciousness and Cognition опубликовало статью британских ученых, которые описали галлюцинации от ЛСД слепого от рождения человека. Это был интересный опыт, так как никто даже не мог предположить, что чувствовал этот мужчина. Известно, что в своей жизни мужчина не раз употреблял психоактивные вещества. Из-за того, что ему нравилось действие одной из форм ЛСД, которую также называют "синий пятиугольник", он взял себе соответствующее прозвище.

Ученые попросили Синего пятиугольника описать то, что он чувствовал после приема наркотического вещества. Он рассказал, что не видел цветных галлюцинаций, так как понятия не имеет, что это. По его словам, он испытывал чувство, которое специалисты называют синестезией. В ходе него раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе ведет к непроизвольному отклику в другой. Он не видел визуальных образов, однако прочувствовал другие переживания.