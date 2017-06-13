Ученые разработали вживляемый под кожу чип, способный измерить уровень алкоголя в крови

Американские ученые из Калифорнийского университета в ходе длительных исследований смогли разработать чип, который можно вживить под кожу и постоянно отслеживать уровень алкоголя в крови. Отмечается, что по объему разработанный чип составляет не более одного кубического миллиметра.

Как известно, по традиции уровень алкоголя в крови отслеживают через анализ выдыхаемого воздуха или по анализу крови, однако оба способа являются не особо удобными, так как не получится постоянно проводить измерения в течение длительного времени, например, при лечении алкоголизма.

Так, американские ученые решили данную проблему и создали миниатюрный чип, который можно вживить под кожу. Данный чип способен в течение длительного времени измерять концентрация этанола в тканевой жидкости, потому следить за этим будет гораздо просто. Ученые рассказали о том, что в чипе отсутствует аккумулятор, однако он может работать от внешнего источника энергии, например, от "умных" часов или браслета.

Принцип работы устройства заключается в следующем: как только фермент вступает в реакцию со спиртом, электрохимические свойства сенсора меняются и внешнее устройство сможет считать показания за счет обратного рассеяния радиосигнала.

В настоящий момент исследователи проверили свой чип на свиной коже с разбавленной сывороткой человеческой крови, однако в будущем будут тестировать его на животных.