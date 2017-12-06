Уфологи: люди не видят пришельцев из-за «эффекта гориллы»

Уфологи заявили, что на Земле уже давно живут пришельцы. Их не замечают из-за «эффекта гориллы», во время которого человек сильно сосредоточен и не замечает ничего вокруг себя.

Как утверждают уфологи, корабли пришельцев и сами представители внеземных цивилизаций уже давно находятся на Земле. Жители планеты попросту не замечают инопланетян из-за «эффекта гориллы».

В ходе эксперимента, который проводился еще 20 лет назад, ученые выявили некую особенность, которая получила название «эффект гориллы». Участников эксперимента попросили понаблюдать за баскетбольным матчем и сосчитать количество определенных манипуляций, таких как пасы игроков или другие моменты. В итоге, люди так сосредоточились на поставленной им задачей, что они попросту не заметили человека в костюме гориллы.

По словам уфологов, «эффект гориллы» сейчас наблюдается во всем мире. Если попросить человека сосчитать количество мостов на фотографии, то он не заметит на снимке корабля пришельцев или той же гориллы.

Уфологи уверенны, что инопланетяне остаются незамеченными среди людей лишь потому, что человечество слишком много внимания уделяет другим вещам, не замечая опасности, находящейся прямо перед ними. Эксперты в области уфологии предостерегают человечество от того, что пока люди не будут замечать пришельцев, у инопланетян есть время, чтобы захватить Землю.