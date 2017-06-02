Умные дети рождаются у спортивных родителей - Ученые

Ученые доказали, что чаще всего умные дети рождаются у спортивных родителей. Проведя эксперимент на мышах, они поняли, что родители, регулярно практикующие физические нагрузки, укрепляют интеллект будущих детей и даже внуков.

Ученые из Германии уже аккое-то время изучали влияние физической активности на здоровье человека. По этому поводу они сделали уже достаточно много открытий, и накануне они продемонстрировали еще одно. С помощью лабораторных опытов на мышах они поняли, что уровень интеллекта детей во многом зависит от родителей. По словам специалистов, умные дети чаще рождаются у спортивных родителей.

Для эксперимента ученые взяли грызунов и разделили их на две группы. Одну из них регулярно заставляли двигаться и заниматься физическими нагрузками, а другая была вынуждена вести пассивный образ жизни. Когда у них появилось потомство, выяснилось, что детеныши мышей из первой группы легче обучались в отличие от тех, кто родился у неподвижных родителей. Ученые решили, что занятия спортом изменяет ДНК в сперматозоидах мужчин, из-за чего интеллект их детей становится выше.