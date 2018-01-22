Ученый NASA рассказал, какие трудности могут быть у пришельцев

Ученый NASA рассказал о том, что жизнь на всех планетах, аналогичных Земле, одинакова. По его словам, пришельцы могут иметь такие же трудности, как и человек.

Как рассказал астрофизик Владимир Айрапетян накануне конференции NASA, жизнь на других планетах может быть довольно похожа на земную. По его словам, инопланетяне вполне способны ощущать те же трудности, что и человек. Айрапетян рассказал, что пришельцы обитают на планетах, аналогичных Земле, потому они могут сталкиваться с такими трудностями, как разнообразные химические элементы, витающие в воздухе, недостаток или перебор воды, тоже самое касается и источников энергии. Ученый уверен в том, что на землеподобных мирах вполне возможно зарождение новой жизни.

Стоит отметить, что на предстоящей конференции NASA, ученые намерены рассмотреть появление первых организмов как на Земле, так и на других планетах. Исследователи обсудят то, что в настоящий момент известно о жизни и развитии Земли, а также то, какие условия потребуются для процветания за ее пределами, в том числе и в Солнечной системе.