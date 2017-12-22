Ученый, который впервые клонировал животное, борется с болезнью Паркинсона

Известный ученый из Великобритании Иэн Уилмут, который прославился тем, что впервые клонировал животное, борется с болезнью Паркинсона. Об этом массово стали сообщать зарубежные СМИ.

Доктор биологии, медицины и генетики Иэн Уилмут страдает из-за хронического неврологического заболевания Паркинсона. 73-летний «отец» клонированной овцы Долли объявил публично о своем заболевании с целью предложить другим ученым найти новое лекарство, которое способно будет остановить клинические симптомы Паркинсона на поздней стадии.

Журналистам телеканала BBC Иэн Уилмут признался, что был шокирован данным диагнозом. Профессор понимает, что болезнь Паркинсона значительно сократит его жизнь, но он не теряет надежды изобрести эффективное лекарство.