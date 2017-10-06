Ученые смогли вернуть парализованному человеку тактильные ощущения

Американские ученые смогли вернуть тактильные ощущения парализованному человеку. Важный шаг в области облегчения жизни людей с параличом они смогли сделать благодаря инвазивной микростимуляции.

Как сообщается, мужчина с фатальной травмой позвоночника вновь обрел возможность тактильно ощущать предметы. Для этого группа американских ученых ввела в головной мозг пациента специальные электроды.

При помощи электродов соматосенсорная область в организме мужчины получает стимуляцию. Данная область несет в себе функции предоставления организму человека возможности ориентироваться в пространстве, чувствовать боль и ощущать изменения температурного режима.

После того, как в мозг пациента вживили электроды, он стал снова чувствует, как к его конечностям прикасаются. Также он понимал, что его руки и ноги сгибаются. По словам ученых, электроды не способны полностью излечить парализованного человека, но, по крайней мере, он сможет осуществлять контроль за своим телом.

По данным, методика, разработанная учеными, может получить применение в создании инновационных протезов. Электроды, обеспечившие парализованного мужчину способность чувствовать прикосновения, не приносит пациенту боли и неприятных ощущений. Исследования в данной сфере ведутся порядка 2 лет и уже сейчас ученым удалось совершить прорыв.