Ученые: У птиц тоже есть "гормон любви" окситоцин‍

Ученые из США, которые проводили исследования при Университете Небраски-Линкольна, смогли доказать, что у птиц тоже есть "гормон любви" окситоцин‍. Он делает этих животных более щедрыми к сородичам.

В Соединенных Штатах Америки был проведен эксперимент, который доказал, что не только люди являются обладателями так называемого "гормона любви" окситоцина. Ученые объяснили, что это химический элемент, и когда-то считалось, что только организм человека способен его вырабатывать. Он влияет на многие процессы, а больше всего на психологию поведения. Для птиц его название звучит немного по-другому - мезотоцин.

Ученые говорят, что одними из самых щедрых птиц являются вороны. Часто можно заметить, как они вместе с сородичами делят добытую пищу. В ходе эксперимента этим птицам предоставляли корм, которого хватало, чтобы поделиться с другими. Вороны действительно кормили сородичей. Когда же они повысили в их организме уровень "гормона любви", птицы стали еще щедрее.