Ученые из России открыли новый вид лягушки в пещерах Таиланда

Ученые из России, которые трудятся при начной лаборатории МГУ, открыли новый вид лягушки в карстовой пещере Таиланда. Бесхвостая амфибия получила имя Siamophryne troglodytes.

Научное издание PeerJ передает данные о последних данных в исследованиях ученых из России. Как сообщается, им удалось открыть новый вид и род лягушки. Все началось с того, что ученые из Таиланда изучали одну из карстовых пещер, находящихся на территории страны. Одному из специалистов, Джитепу Танпрэсерту, удалось сфотографировать лягушку, которую, как ему показалось, ранее никто не встречал. Его предположение подтвердилось, когда он обратился за советом к российским ученым из МГУ, которые являются более опытными в этой сфере.

После этого в ту самую пещеру вновь отправились ученые совместной группой из Таиланда, России и Вьетнама. Они собрали экземпляры лягушек, после чего исследовали в своей лаборатории. Из их выводов можно указать, что головастики этого вида развиваются прямо из яйца. У подросших особей тело белое и плоское, имеет форму гитары. Глаза у взрослых особей большие и выпуклые, а на их пальцах есть маленькие присоски.