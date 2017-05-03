Ученые: Земле угрожает окружившее ее «кольцо Сатурна» из космического мусора

Ученые заявили, что вокруг Земли уже собралось столько мусора, что он почти сформировался в некое «кольцо Сатурна». Объем мусора превышает 8 000 тонн, в будущем он не позволит ракетам лететь в космос и изучать пространство.

Как сообщается, Земля находится в своеобразном «кольце Сатурна». Данное «кольцо» образовалось из мусора, который находится в космосе.

Так, вокруг Земли скопилось множество обломком ракет и космических кораблей, большое количество крупных и мелких частиц.

Эксперты отметили, что такой мусор способен нанести непоправимый ущерб атмосфере Земли. Более того, «мусорное кольцо» может сформироваться в некую преграду, которая будет рушить пролетающие корабли и ракеты. А в будущем, утверждают ученые, «мусорное кольцо» полностью изолирует Землю и не позволит астронавтам покидать ее границы. Если мусор вокруг планеты все-таки будет становиться преградой для космонавтов и ракет, то изучение космоса станет для ученых невозможным.

На данный момент известно, что проблемой мусора уже встревожился Илон Маск. Он отправил в космос специальный спутник, который будет «охотиться» за мусором и доставляться его на Землю для переработки. Однако, мусора вокруг Земли скопилось уже больше 8 000 тонн. Для ликвидации всех обломков потребуется внушительное количество спутников-охотников.