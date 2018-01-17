Ученые: Секс способен сделать человека умнее

Ученые провели еще одно интересное исследователи о пользе секса и смогли доказать, что от интимных утех человек становится гораздо умнее. Они отметили, что во время занятия сексом повышается мозговая активность как у мужчин, так и у женщин.

Как удалось выяснить американским специалистам, во время возбужденного состояния и повышенного либидо мозг человека получает позитивные импульсы, что положительно сказывается на его работе. Медики сделали МРТ мужчинам, которое показало, что возбуждение способно улучшить приток крови не только к половому органу, но и в общую активность мозга. Аналогичная ситуация складывается и у женщин. Когда они возбуждены или занимаются сексом, их центральная нервная система начинает функционировать нормально.

Ученым также удалось доказать, что во время сексуального возбуждения мозговая активность может позволить людям достигнуть пика умственной активности.

Все же у данного метода повышения мозговой активности могут быть и побочные эффекты. Так, если заниматься сексом во время или после сильного стресса, то можно навредить не только мозгу, но и всему организму. Это связано в связи с повышением уровня гормона стресса.