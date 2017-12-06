Уфологи заметили в Антарктиде гигантскую антенну инопланетного происхождения

Американские уфологи во время просмотра фотографий Антарктиды заметили гигантскую антенну, как они полагают, инопланетного происхождения. Заметить ее удалось благодаря спутникам, которые прислали на Землю фотографии.

Как рассказали исследователи, данная находка расположилась на возвышенности и имела четкие прямые линии, которых невозможно добиться природным способом. Уфологи разместили в Сети видео, на котором показана обнаруженная антенна большого размера. Многие скептики предположили, что на данном видео запечатлен обычный снежный сугроб, который стал обладать такой формой благодаря сильному ветру.

Другие опровергли данное мнение и заметили, что рисунок на видео довольно симметричный и занимает гораздо большую территорию, потому уфологи отмечают, что объект имеет искусственное происхождение.