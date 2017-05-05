Ученые: жуки-короеды страдают от алкогольной зависимости

Ученые из США установили, что от алкоголизма страдают не только люди, но и жуки-короеды. Оказалось, что короеды c легкостью привыкают к этанолу, который содержится в некоторых деревьях.

Принято считать, что короеды выбирают умершие деревья. Чаще всего жуки обитают на недавно погибшей древесине. Но, некоторые жуки выбирают «живые» деревья, слегка поврежденные или даже абсолютно здоровые.

Это объясняется тем, что в древесине может содержаться этанол, который вырабатывается в результате анаэробного дыхания. По мнению ученых, короеды поглощают содержащую этанол древесину и получают увеличенный «урожай» грибов-симбионтов. Помимо этого, короеды становятся защищенными от сорных грибов. Это обеспечивает антисептическое свойство этанола.

Таким образом, жуки-короеды специально выбирают деревья с этанолом. Насекомые будто зависимы от спиртосодержащего вещества, что и дало повод ученым сравнить их с алкоголиками. Однако, спирт нужен короедам не для удовольствия, а для жизненно-необходимых целей.