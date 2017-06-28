Ученые развеяли мифы о сексе, в которые люди верят из-за порно. Например, они напомнили, что в настоящей жизни люди не находятся в постоянном ожидании секса, а потому интим между незнакомцами не начинается с нескольких намеков.

Ученые уже не раз пытались донести молодым людям, что порно - это не инструкция по занятиям сексом, поэтому не стоит воспринимать все, что там показывают за чистую воду. Чтобы окончательно развеять все мифы, они описали несколько из них. Так, специалисты указали, что девушкам не так уж и просто достичь оргазма, как это показывают в порно. Кроме того, практически невозможно достигнуть его одновременно с партнером.

Помимо прочего, ученые рассказали, что далеко не все девушки любят анальный секс. Если продолжать тему о нем же, то они предостерегли об опасности, которую таит в себе последний тренд порномоды"из ануса в рот". По словам специалистов, он несет в себе огромный риск здоровью партнерши.

Ученые также развеяли миф о том, что достигнуть оргазма проще, если часто менять позы. На самом деле, при каждой их смене сексуальное напряжение спадает и его приходится достигать заново.

Наконец, специалисты напомнили, что перед сексом нельзя забывать о предварительных ласках, а также помнить о том, что порноактер - это профессия, и во время записи роликов они просто обязаны показывать свое удовольствие, даже если на самом деле они его не чувствуют.