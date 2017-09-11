Ученые выяснили, что солнечная активность существенно влияет на долголетие человека

Европейские ученые смогли выявить довольно интересную закономерность. По словам исследователей, солнечная активность способна оказывать влияние на долголетие человека.

Как рассказали исследователи, во время солнечной активность продолжительность жизни человека сокращается на 5 лет, а когда Солнце находится в пассивном состоянии, наоборот, увеличивается. Это связано с тем, что во время своей активной фазы Солнце выбрасывает в пространство плазму, или, как принято говорить, солнечный ветер. Долетая до поверхности Земли, солнечный ветер делает озоновый слой гораздо тоньше и позволяет космическому излучению проникать в атмосферу. Это оказывает негативное влияние на здоровье человека.

Ученые отмечают, что когда Солнце находится в пассивном состоянии, магнитные колебания происходят гораздо реже, соответственно, Земля куда лучше защищена от космического излучения. Исследователи поспешили успокоить человечество и заметили, что в нынешнее время солнечная активность довольно низкая, потому людям ничего не грозит.

Эксперты также рассказали о том, что всевозможные вспышке на Солнце предсказать абсолютно невозможно, можно только уловить их общую тенденцию.