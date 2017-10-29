Ученые обнаружили у бактерий‍ новый механизм памяти. Эти виды живых существ кажутся совсем простыми, однако на самом деле обладают хорошими приспособлениями, что позволяет им подстраиваться под разные условия жизни.

Ученые уже давно наблюдают за поведением бактерий, чтобы понять, какими способностями они обладают и как зищитить человечество от их вредного влияния. И хотя это одни из самых примитивных жиненных форм на планете Земля, ученые находят в них все больше и больше сложных механизмов. Так, недавно недавно специалисты обнаружили у них еще одну разновидность памяти.

Этот вид помогает особи запоминать данные о том, как лучше всего прикрепляться к той или иной поверхности, а после передавать их потомству. Ученые проверили эту теорию с помощью эксперимента. Так, последующие колонии бактерий, образованных после деления, после ощупывания поверхности быстро осваивали поверхность, на которой уже побывали их исходные клетки.

Ученые отмечают, что выводы из этого опыта очень важны, так как помогут бороться с опасными бактериями, такими как синегнойная палочка, закрепляющаяся в дыхательных путях человека, а также на имплантах, которые хирурги во время операций вставляют пациентам.