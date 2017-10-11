Ученые рассказали о процессах, происходящих с телом женщины, переставшей заниматься сексом. Одним из главных изменений является то, что в ее организме сокращается выделение гормонов счастья, вследствие чего она становится безрадостной, раздражительной и даже может впасть в депрессию.

Многие люди знают, что если человек раньше регулярно занимался сексом, но впоследсвие по каким-то причинам долгое время воздерживался, это вызывает изменения в его организме. Ученые рассказали, что именно происходит с телом женщины, которая страдает от нехватки интимной близости. По их словам, все довольно серьезно.

Среди опасностей они назвали снижение полового влечения к противоположному полу, гормональные сбои, а также негативное влияние на психическое здоровье. Помимо прочего, специалисты утверждают, что женщина, долгое время воздерживаясь, после уже не сможет получать полного удовлетворения от секса, так как ее вагинальные мышцы потеряют тонус, вследствие чего станут менее чувствительными, а также нарушится процесс выработки смазки.