Ученые бьют тревогу и требуют запретить секс-роботов

Ученые со всего мира бьют тревогу и выступают за запрет на разработку секс-роботом. Они полагают, что подобные устройства дадут мужчинам слишком быстрый доступ к сексу и уже через некоторое время появятся целые общины, призывающие к отношениям между роботами и человеком.

Как рассказал профессор роботизации и исследования ИИ в Университете Шеффилда Ноэль Шарки, с приходом в мир секс-роботов человечество изменится навсегда, потому подобные устройства следует запретить. Главную опасность исследователь видит в том, что примерно 25% мужчин со всего земного шара будут состоять в отношениях с роботами. Мужчины, в возрасте от 18 до 34 лет, начнут испытывать неприязнь к женщинам, а также будут опасаться возможных негативных последствия после брака.

Также исследователи не исключают и того варианта, что уже через 50 лет будут появляться общины, которые начнут призывать мужчин и женщин завязывать отношения только с секс-роботами, обесценятся семейные отношения и начнет падать рождаемость. Как рассказали специалисты, с развитием технологий и ростом производства секс-роботов, уже через 10 лет женщины начнут испытывать дефицит настоящих мужчин.