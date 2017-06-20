Ученые из России изобретут лекарство от паралича из яда паука

Издание PNAS сообщает о выводах исследований ученых из России, которые искали компонент, чтобы изобрести лекарство от гипокалиемического периодического паралича. На эту роль они утвердили яд паука Heriaeus melloteei.

Группа ученых под руководством профессора из России Александра Василевского, который также является педагогом МГУ и заведующим лабораторией ИБХ РАН, проводили исследования, чтобы найти действующее лекарство от паралича. На сегодняшний день эта проблема распространена как никогда, и специалисты не дают утешительных прогнозов на будущее. По этой причине они искали вещество, которое бы легло в основу лечебного средства.

Целенаправленно изучая свойства токсинов из яда паука Heriaeus melloteei, они выяснили, что они могут устранять мутации генов, которые вызывают паралич у человека. Они действуют как блокатор протечек и способны решить проблему. Основываясь на этих выводах, ученые надеятся, что в уже в недалеком будущем смогут изобрести лекарство от паралича из яда паука.