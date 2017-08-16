Уфологи: пришельцы с Нибиру уже прибыли на Землю и затерялись среди людей

Уфологи заявили, что пришельцы с загадочной планеты Нибиру уже высадились на Землю и смогли затеряться среди людей. В NASA, уверенны эксперты в уфологи, уже осведомлены о вторжении пришельцев, но скрывают этот факт, чтобы не сеять панику мирового масштаба.

Планета Нибиру, которую многие уфологи окрестили «загадочной и пугающей», остается недоказанной версией конспирологов, которые уверяют, что этот космический объект несет для Земли угрозы и риск уничтожения. Ученые и астрономы игнорируют версии конспирологов, так как факт существования Нибиру не найден и едва ли будет когда-то обнаружен.

Однако, существуют уфологи, которые верят в Нибиру и опасаются, что эта планета может в буквальном смысле уничтожить Землю. Более того, не так давно они заявили, что пришельцы с Нибиру уже достигли планеты землян и высадились на ее поверхность. По мнению уфологов, среди людей ходят представители зловещей планеты. Они, считают эксперты в области пришельцев и внеземных цивилизаций, несут для земли и человечества опасность.

Уфологи и конспирологи уверенны, что специалисты NASA уже знают о вторжении пришельцев, но скрывают этот факт, чтобы не сеять панику по всему миру. Некоторые уверенны в том, что мировая власть и ученые уже давно осведомлены о существовании пришельцев и, возможно, могли с ними начать контактировать. Но все эти данные скрываются от простого населения Земли, а уфологи намерены это рассекретить.