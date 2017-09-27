Ученые нашли останки самого крупного вымершего животного

Группа ученых нашла останки самого крупного вымершего животного, когда исследовала местность Великобритании. Делая раскопки в деревне Лилсток, они наткнулись на кость, которую позже идентифицировали как челюстную и принадлежащую огромному ихтиозавру.

Интернет-издание EurekAlert! передает информацию о довольно свежей находке палеонтологов, которые исследовали пляж британской деревни Лилсток. Несколько лет назад там была найдена большая кость, над которой было начато тщательное исследование. В ходе него было установлено, что кость принадлежит обитавшему в океане более 205 миллионов лет назад ихтионазавру. Длина его тела могла достигать 26 метров. Ученые отмечают, что по размерам его можно сравнить разве что с синим китом, вид которого до сих пор не вымер, а его размеры могут достигать 33 метров.

Делая выводы, специалисты отмечают, что, скорее всего, найденная кость принадлежит виду ихтионазавров, который до сих пор еще не был открыт. Его размеры на 25 процентов больше чем у тех видов, которые уже известны науке. Таким образом, ученые заявили, что нашли останки самого крупного вымершего животного.