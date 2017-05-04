Ученые: даже одна бессонная ночь может спровоцировать болезнь Альцгеймера

Американские ученые доказали вред отказа от полноценного сна. По словам исследователей, даже одна ночь без сна может стать причиной развития болезни Альцгеймера, это происходит за счет появления новых бляшек в мозге.

Как сообщается, сон имеет важное значение для человека. Всем это известно, но многие уверенны, что одна ночь без сна не скажется негативными последствиями организма. Согласно новым данным от ученых, даже один пропуск сна может стать причиной развития серьезного заболевания.

В ходе исследований ученые установили, что из-за недосыпания в организме человека увеличивается количество бета-амилоида, белка, который создает в мозге бляшки. При большом скоплении таких бляшек у человека начинает развиваться болезнь Альцгеймера.

Во время сна в организме человека улучшается пульсация артерий и обмен тканевой и спинномозговыми жидкостями. Эти процессы борются с бляшками и помогают организму предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Если же человек пропускает сон, то риск заболеваний увеличивается. В ходе эксперимента было доказано, что даже одна ночь без сна способна привести к развитию болезни Альцгеймера.