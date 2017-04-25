Ученые: брови помогали древним людям выжить

Ученые из Университета Йорка установили, играли ли брови важность для древнего человека. Оказалось, что надбровные дуги помогали древним людям выжить, так как выступали для животных того времени чем-то вроде сигнальных огней.

Как отметили ученые, брови являются недостающей частью в загадке о том, как современному человеку удалось добиться больших успехов, чем смогли добиться его предшественники. Специалисты пришли к выводу о том, что выраженный изгиб кости над бровью помогал древнему человеку выживать.

Согласно результатам исследований, у древних гомининов, которые жили от 600 000 до 200 000 лет назад, толстая кость надбровной дуги не являлась защитой от повреждений или укусов. Ярко-выраженная надбровная дуга выступала в роли так называемого сигнального огня, которым древний человек показывал свое превосходство и агрессию. Это и помогало им находить партнера для размножения и устрашать животных, что и обеспечило их выживаемость.

Оказалось, что большая кость надбровной дуги помогала древнему человеку ярче выражать свои эмоции и показывать устрашающий вид. Для древнего человека брови и выступающая кость были также важны, как и для оленя-самца важны его рога.