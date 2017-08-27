Ученые рассказали, как не бояться преждевременной смерти

Ученым из Стэнфордского университета удалось раздобыть уникальный рецепт от преждевременной смерти. Так, они пришли к выводу, что небольшая физическая активность в течение для снизит риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи на протяжении длительного времени проводили свой эксперимент и смогли проанализировать данные более 480 человек. В процессе ученые измеряли уровень физической активности испытуемых, а также их силу мышц кисти и массу тела. По ходу исследования некоторым участникам предстояло сдать генетические тесты.

Всем испытуемым специалисты рекомендовали ежедневно осуществлять небольшую физическую нагрузку и заниматься спортом хотя бы 5-10 минут в день. По итогам эксперимента удалось выяснить, что даже самая маленькая физическая активность у людей, которые генетически предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям, помогала снизить риск ишемической болезни сердца на 49%.

В связи с этим специалисты сделали вывод, что занятия спортом людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не только ни повредит, но еще и продлит жизнь.