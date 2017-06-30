В Улан-Удэ жителей напугало сверхскоростное загадочное НЛО вытянутой формы

В Улан-Удэ в субботу, 7 апреля, на камеру удалось снять сверхскоростной НЛО. Очевидцы сообщают, что неопознанный летающий объект пролетел со скорость до 220 километров в час.

Странное НЛО вытянутой формы решило посетить Землю накануне Пасхи и летало в Улан-Удэ на большой скорости, пугая случайных ночных прохожих. Специалисты рассказали о том, что загадочный светящийся объект пролетел над городом со скоростью до 220 километров в час, что полностью отрицает вероятность того, что камера смогла запечатлеть всего лишь какую-то летающую игрушку. Эксперты рассказывают, что в тот день скорость ветра составляла 5 километров в секунду, а данный объект всего за одну секунду смог преодолеть 100 метров.

Так как на представленном очевидцами видео отсутствуют помехи, специалисты исключают вариант с шаровой молнией. Существует теория, что прохожие засняли на камеру плазмоид, то есть плазменные сгустки в виде светящихся шаров, которые сложно заметить невооруженным взглядом, однако камера фиксирует их довольно хорошо.