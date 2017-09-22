В Испании обнаружены деревянные инструменты неандертальцев возрастом 90 тысяч лет

В Испании исследователи Национального центра человеческой эволюции отыскали два уникальных инструмента из дерева, которыми 90 тысяч лет назад пользовались неандертальцы. Открытие описано в статье для издания Science Alert.

Артефакты обнаружены на раскопках Аранбалца в пределах Аппенинского полуострова, что в северной части страны. Ученые выяснили, что в этом регионе было несколько стоянков первобытных людей. Уникальность находки заключается именно в материале. Дерево может надолго сохраниться лишь при особых условиях. Однако эти предметы долгое время пролежали в болотистых отложениях, а потому не разложились.

Ученые провели оптический анализ найденных предметов быта. Результаты показали, что в последний раз солнечные лучи попадали на них в период среднего палеолита.

В особенности антропологов заинтересовал инструмент, которым неандертальцы, предположительно, добывали себе пищу из-под земли. Судя по механическим следам, наши предки могли рыть им коренья или моллюсков. Кроме того, подобная форма подходит для рытья ям под костры. Предмет изготовлен из тиса, расщепленного вдоль ствола. Затем острый конец "лопатки" обожгли на огне и заточили камнем. Авторы исследования отмечают, что подобные изделия из дерева свидетельствуют о способности неандертальцев хорошо приспосабливаться к условиям окружающей среды и находить креативные подходы в вопросе выживания.