Ученые рассказали, как правильно спать, чтобы высыпаться

Ученые рассказали о том, что главным способом хорошего сна является вовсе не правильное положение тела человека во сне, а специальное расписание. Специалисты рассказали, каким образом следует спать, чтобы хорошо выспаться.

Как рассказали исследователи из колледжа Альберта Эйнштейна, для того, чтобы хорошо выспаться, человеку следует составить правильное расписание ночного отдыха, а также строго соблюдать циркадные ритмы. Именно это позволит ему улучшить продуктивность и на протяжении дня чувствовать себя бодрым и здоровым.

Ученые все же утверждают, что поза человека во сне тоже играет не малую роль. Для того, чтобы поддерживать правильное положение головы и шее во сне, человеку понадобятся специальные подушки. Если человек предпочитает спать на спине, то ему под ноги рекомендуется подкладывать подушку для наиболее быстрого и полного расслабления.

Исследователи назвали сон на животе крайне опасным, так как во время такого отдыха весь организм человека испытывает сильную нагрузку, а также появляется риск проснуться с онемевшими ногами или руками.