Телескоп Hubble сфотографировал один из самых крупных объектов во Вселенной

Орбитальный телескоп Hubble сумел зафиксировать изображение галактического скопления PLCK G308.3-20.2 из созвездия Райской Птицы, которое является одним из самых больших объектов в видимой землянам Вселенной. Так астрономы объявили на официальном сайте проекта.

Hubble является космической обсерваторией, которую запустили на околоземную орбиту совместными усилиями NASA и Европейского космического агентства. С его помощью ученые исследуют явления в Млечном Пути. В частности, внимания удостаиваются многочисленные скопления и суперскопления галактик. Некоторые из этих образований по массе в сотни триллионов раз превышают массу нашего Солнца. Астрофизики наблюдают за скоплениями с целью раскрыть тайны мироздания, а также механизмы темной материи и энергии.

В пресс-релизе сказано, что изучение перемещений таких крупных скоплений, как PLCK G308.3-20.2 уже дали свои плоды. Научная группа зафиксировала в космосе две крупнейшие структуры, которые воздействуют на процессы в Млечном Пути и соседних галактиках. Такими считаются скопление галактик Abell 3627 под названием "Великий Аттрактор" и масштабная пустота за нашей галактикой, названная "Великий Отталкиватель". По мнению астрофизиков, именно эти объекты заставляют Млечный Путь двигаться быстрее других галактик.