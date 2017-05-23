Ученые рассказали, как правильно использовать микроволновые печи
Ученые из Франции рассказали, как правильно использовать микроволновые печи, чтобы не навредить своему здоровью. Среди самых простых советов значился надевать специальные перчатки, чтобы не обжечься, а также не вынимать из печи пищу до того, как она приготовилась, даже если человек очень спешит.
На сегодняшний день микроволновая печь является довольно распространенной техникой и есть во многих домах по всему миру. Часто людям кажется, что она очень проста в использовании, и они не задумываются, что есть определенные правила для ее использования. О них и рассказали ученые из Франции, которые провели предварительное исследование.
В первую очередь эксперты советуют не перегревать пищу в микроволновке, так как из-за этого она может стать опасной. Кроме того, они предупреждают, что у человека могут возникнуть проблемы на гормональном уровне, если он будет употреблять еду, разогретую в пластиковых контейнерах. Опасно также оставлять на посуде пищевую пленку, так как она может расплавиться и в пищу в таком случае попадут вредные химические вещества.