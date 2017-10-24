Уфолог заметил инопланетный радиолокатор на астероиде Эрос

Австралийский уфолог Скотт Уоринг заметил на снимках астероида Эрос таинственный объект, который принял за инопланетную радиолокационную станцию. Снимки и свои доводы он опубликовал на своём интернет-блоге.

Упомянутый астероид астрономы открыли в августе 1898 года и присвоили ему имя древнегреческого божества любви. В 1996 году NASA отправила для исследования космического тела аппарат NEAR Shoemaker. В 2000-м устройство исследовало Эрос с его орбиты, а спустя год приземлилось на поверхность. В процессе исследовательской миссии NEAR Shoemaker сделал немало фотографий астероида, которые теперь и заинтересовали теоретиков.

Среди изображений Эроса Скотт Уоринг заметил таинственный объект неправильной формы, который напоминает конструкцию из нескольких блоков, один из которых, якобы, ярко отражает свет. Он предполагает, что эта конструкция имеет инопланетное происхождение и была построена для наблюдения за жителями Земли. Эрос очень удобен для этого, ведь периодически пролетает достаточно близко от нашей планеты. Многие отнеслись к находке скептически и не заметили в нагромождении "булыжников" ничего необычного.