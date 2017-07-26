Ученые: Тающие ледники способствуют выживанию водорослей

Ученые из Великобритании выяснили, что тающие ледники способствуют выживанию водорослей. Существование растений под водой, которые удерживают углекислый газ из атмосферы, имеет свои особенности, однако таяние ледников обеспечивает их нужными питательными веществами.

Английские ученые долгое время искали способ, чтобы измерить количество водорослей под ледниками. Дело в том, что понять, какое их количество содержится в обычной воде, довольно просто для специалистов. Они использовали фотографии со спутников и оценивали цвет водоемов. Меняющийся оттенок воды указывает на изменения количества водорослей и на другие факторы.

Между тем, измерить их количество подо льдами вызывало сложности. Однако исследования ученых из Великобритании пролило свет на этот вопрос. Так, они придумали использовать два биомаркера,которые находятся в пищеводе мелких морских рачков. Специалисты отмечают, что особи, у которых они были замечены, обладали более хорошим здоровьем.

Ученые делают вывод, что лед не вредит водорослям, а напротив, служит им своеобразным щитом. Через него они ведут фотосинтез, а во время их таяния пресная вода держит их недалеко от поверхности.