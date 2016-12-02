Ученые из США добились улучшения памяти при помощи мозговых имплантов

Американские ученые при поддержке армейского управления DARPA разработали мозговые импланты, которые позволили существенно улучшить память добровольцев. Статью о своих успехах они опубликовали в издании Journal of Neural Engineering.

Группа исследователей под руководством Роберта Хэмпсона отобрала 15 человек, страдающих расстройствами памяти на фоне эпилепсии. Им всем хирургическим путем поместили в мозг небольшое электронное устройство, которые отслеживали нейронную активность. В ходе эксперимента подопытных просили запомнить изображение и, по истечению некого периода, опознать его среди 3-4 других картинок.

Пока участники пытались восстановить необходимое изображение, биологи посредством импланта фиксировали зону мозга, которая проявляла наибольшую активность. В следующий раз имплант искусственно стимулировал участок, который "запоминал" правильный ответ. По словам Роберта Хэмпсона, во время воздействия аппарата долгосрочная память больных улучшилась на 35%, а краткосрочная - на 37%.

Исследователь утверждает, что ему и коллегам удалось распознать и записать "клеточный код" памяти, стимуляция которого позволит людям быстрее вспоминать информацию. Благодаря этой технологии, ученые существенно продвинулись в процессе излечения потери памяти.

Представители DARPA, агентства Минобороны по перспективным исследованиям, предполагают, что в скором будущем подобные импланты помогут раненным солдатам. При помощи инновационных устройств военнослужащие, страдающие от потери памяти из-за травм головы, смогут ослабить симптомы недугов.