Археологи выяснили, почему птицы пережили динозавров‍. По их словам, между этими двумя видами существует много общего, но именно птицы оказались более приспособленными и выжили сквозь года, доминируя в воздухе.

Ученые в области палеонтологии провели масштабное исследование, чтобы выяснить, почему птицы пережили динозавров‍. Они изучали останки ископаемых динозавров, чтобы понять, что именно помешало им выжить и оставаться одними из самых сильных животных на планете.

Около 30 лет назад археологи обнаружили целое кладбище птиц, которые, вероятнее всего, погибли из-за извержения вулкана в Китае. Эти останки было удобно изучать. На основании этих данных ученые сделали вывод о том, какие виды неизвестных животных существовали в древности. Говоря об отдельных из них, они говорят, что погибли в частности те, которые имели зубы, не имели оперения, обладали большими размерами. Между тем, птицы, которые обитают на Земле в настоящее время, обладают обратными особенностями. Из мозг и глаза стали больше в соотношении с общими размерами тела.