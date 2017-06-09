Ученые назвали способ, как вспомнить все. Память имеет свои особенности. Например, мозг лучше запомнит информацию, если изучать ее перед сном. Тем не менее, есть люди, которые способны от природы помнить и воспроизводить предельно высокое количество информации.

Ученые провели масштабное исследование, чтобы понять, как работает человеческая память. Им удалось сделать несколько важных выводов, один из которых был описан выше. Тем не менее, есть и другие способы, с помощью которых можно вспомнить все.

Специалисты говорят, что в мире живет лишь около ста человек, которые имеют гипертиместический синдром. Такие люди без труда запоминают больший процент информации из того, что они видят, слышат или чувствуют. Ученые однозначно находят это талантом, который, однако несет в себе и минусы.

Тем не менее, ученые говорят, что все люди имеют возможность улучшить свою память. В интернете на этот счет предоставлено много способов, и они проверили один из них. Этот способ был прославлен в популярном детективном сериале "Шерлок". Он заключается в том, чтобы, когда пытаешься запоминать данные, представлять себя в знакомой комнате, и мысленно "цеплять" за предметы в ней новую информацию. Эксперты сумели доказать, что этот метод действительно работает и по качеству не уступает, а иногда даже обгоняет талант способных людей запоминать все.