"Зеленая авиация" появится из-за глобального потепления - Эксперты

Эксперты в области авиационной промышленности заявляют, что из-за глобального потепления появится "зеленая авиация". Они имеют ввиду воздушные судна, которые не будут оказывать негативное влияние на природу и осуществлять вредные выбросы.

Стало известно, что уже довольно много компаний стремятся к тому, чтобы первыми изобрести средства так называемой "зеленой авиации". Ситуация в мире относительно окружающей среды резко ухудшается, и не в последнюю очередь в этом виновны разработчики наземного и воздушного транспорта, который ежедневно выбрасывает в воздух огромное количество вредных веществ. В конечном счете все это может привести к глобальному потеплению. По этой причине корпорации стараются разработать в том числе и лайнеры, которые не будут оказывать влияние на природу.

Среди таких компаний европейские Airbus, Boeing, Rolls Royce и даже немецкая Siemens. Некоторые из них уже смогли разработать вполне себе рабочие модели, которые на данный момент дорабатывают и будут тестировать в действии через несколько лет. В этом случае трудности разработчиков возникают с тем, как хранить электроэнергию. Между тем, в случае с "зеленой авиацией" эксперты отмечают массу плюсов. Среди них то, что перелеты на таком виде воздушного транспорта будет обходиться в разы дешевле в материальном плане.