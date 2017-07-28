Камеры NASA сняли на видео круглое НЛО над штормом

Оборудование NASA на МКС зафиксировало на видео полет круглого НЛО над штормовым фронтом. Запись попала к уфологам UFO Today, которые опубликовали её на своем канале Youtube.

Аппаратура Международной космической станции наблюдала за воронкой шторма, когда зафиксировала странный объект, который пронесся в космосе высоко над облаками. Видно, что он обладает внушительными габаритами и движется по околоземной орбите.

В настоящее время теоретики пытаются разгадать тайну пролетевшего предмета. Администратор канала Тим Беккерс считает, что явление может оказаться мифическим звездолетом, получившим название "Черный принц". Его регулярно замечают уже около 20 лет. Хотя скептически настроенные исследователи давно списали "принца" на обрывок теплоизоляционного материала с МКС.