Ученые из США заставили электронного червя двигаться в трехмерной модели

Математики из США разработали модель перемещения червя-нематоды в трехмерном пространстве. Статью об их достижении опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

В лабораторных условиях ученые неплохо изучили двухмерное движение круглых червей Caenorhabditis elegans по поверхности из плоского геля. Этот вид довольно ценен для науки. Именно Caenorhabditis elegans стал первым многоклеточным существом, геном которого ученым удалось расшифровать полностью. Особенности строения нематод позволяют биологам изучить генетические и нейробиологические явления, такие как мутации.

В США группа математиков во главе с сотрудником Техасского технологического университета Ежи Блядзевичем решили изучить, как же нематоды плавают в трехмерной жидкости. Для этой цели они разработали собственную трехмерную модель. Она предусматривает регулярную смену направления. На плоскости Caenorhabditis elegans ползет, извиваясь петлями и толкая тело вперед. В трех измерениях петли сохраняются, однако становятся длиннее. В процессе плавания они изгибаются лишь раз. Ещё одной особенностью 3D-движения нематод является резкая смена направления посредством поворотов вокруг оси.

Разработчики утверждают, что трехмерное перемещение Caenorhabditis elegans осуществляется теми же волнообразными толчками, но с разворотами. Благодаря постоянной смене направления нематоды исследуют всё окружающее пространство.

В итоге американцы получили любопытные данные. Оказалось, что плавание и закапывание этих организмов очень схожи и отличаются по скорости из-за сопротивления вещества. Раньше считалось, что нематоды ползут лишь за счет активности небольшой группы мышц в передней части тела. А модель показывает, что в этом процессе задействовано всё тело. Ученые уверены, что в будущем их наработки помогут биологам лучше исследовать взаимодействие нейронных связей между двигательными нейронами и мышцами.