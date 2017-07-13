Ученые выяснили, почему женщины после родов перестают испытывать оргазм

Ученые из Великобритании провели уникальное исследование, в котором принимали участие женщины после недавних родов. В результате специалисты смогли выяснить, почему большинство женщин после беременности перестали испытывать оргазм.

По данным Британского журнала акушерства и гинекологии, 48 процентов женщин, переживших роды, перестали чувствовать удовольствие во время полового акта. Исследователи утверждают, что существуют всего две причины данной проблемы. Первая причина физиологическая, когда мышцы тазового дна, которые отвечают за оргазм, могут быть перегружены из-за беременности и родов.

Акушеры-гинекологи также называют и вторую причину, а именно беспокойство и послеродовая депрессия, которые могут иметь настоящий физиологический эффект на тело и нарушать сексуальный интерес и либидо. В любом случае медики рекомендуют женщинам обратиться к специалистам, чтобы устранить данную проблему.