Уфологи нашли на Луне инопланетянина в шлеме

Уфолог нашел на снимках орбиты Луны, которыми поделились ученые из NASA, изображение некого пришельца, который запечатлен в шлеме и за рулем странного космического корабля. Роликом с демонстрацией «разоблачения» пришельца эксперт по внеземным цивилизациям поделился на YouTube.

По словам уфолога, ему понадобилась много времени, чтобы детально изучить снимки, полученные от ученых из NASA. Однако, результат расследования его впечатлил – на снимках он нашел изображение пришельца, который одет в шлем и едет на странном корабле.

Свой ролик с «разоблачением» уфолог разместил на YouTube-канале, который называется Streetcap. В течении всего видео он рассказывает, что думает о данном снимке и как он пришел к выводам о пришельцах на Луне.

Пользователи Сети оценили ролик, назвав его интересным и познавательным. Многие всерьез обеспокоены тем, что мировая власть, якобы, скрывает от населения Земли правду о пришельцах. Приверженцы теории о мировом заговоре уверенны, что ученые NASA уже давно знают о внеземных цивилизациях, но скрывают это от всех остальных людей.