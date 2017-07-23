Африка вскоре станет конкуренткой европейской науке

В Африке активно начали поддерживать молодых учёных. 26 марта в городе Руанде был проведён The Next Einstein Forum, который помогает продвигать новые проекты.

Юные специалисты представили не одну уникальную идею на форуме. Благодаря её поддержке, некоторые из идей могут кардинально изменить наш мир. The Next Einstein Forum проводится с 2013 года и собирает проекты молодых африканских учёных.

На последней встрече 26 марта в городе Руанде, был представлен новое устройство, которое поможет диагностировать малярию. Генетик Винет Коэтзи, которая создала сканер, утверждает, что он будет очень полезным для сельских жителей континента. Её изобретение удобно в использовании, а также упрощает сканирование благодаря тому, что было основано на неинвазивном принципе.

Также на форуме рассматривали альтернативные способы добычи необходимых ресурсов. Так один молодой специалист предложил с помощью нанотехнологий сохранять солнечную энергию в специальных водородных батареях.

За 5 лет работы The Next Einstein Forum помог не одному гению воплотить свои идеи в жизнь. Потому не исключено, что Африка может вскоре стать достойной конкуренткой европейской науке.