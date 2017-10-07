В Сиднее в грозовых облаках заметили весьма странные НЛО

Жителю австралийского города Сидней удалось заметить и заснять на камеру своего мобильного телефона весьма странные объекты, которые двигались в небе на фоне грозовых туч. Мужчина хотел снять грозу, но в кадр попали еще и «таинственные» корабли пришельцев.

Как сообщается, на видеохостинге YouTube появился видеоролик, на котором, как утверждает его автор, можно увидеть два НЛО странной формы. Первый, по словам очевидца, имеет форму куба, а второй – темного овала.

Изначально мужчина хотел заснять на камеру грозу, красота стихии впечатлила его настолько, что он захотел поделиться увиденным с другими. Однако, когда автор ролика просмотрел полученные кадры, в небе над Сиднеем он увидел не только грозу и тучи. По словам мужчины на ролике можно отчетливо увидеть два пролетающих НЛО.

Один из них стремительно поднимается вверх в самом начале видео. Как утверждает мужчина, корабли пришельцев можно увидеть во время вспышек молний. Многие пользователи предположили, что гроза и корабли пришельцев как-то связаны между собой. Ученые и специалисты такое видео комментировать не стали.