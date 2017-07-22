Жительница США сняла в Колорадо "радужный" НЛО

Американка из Колорадо заметила в небе очень странную радугу, которую тут же приняла за НЛО. Она запечатлела атмосферное явление на видео и опубликовала на своём канале в YouTube.

В комментариях женщина представилась Сьюзи Моррис и сообщила, что живет в Пуэбло. Вероятно, именно в этом городке автору удалось снять очень странную радугу. Прежде всего на кадрах привлекают внимание два необычных облака. Именно между ними протянулась довольно широкая радуга со всеми цветами спектра. Стоит отметить, что слабое радужное сияние можно обнаружить также по краям облаков.

Видеозаписью тут же заинтересовались различные уфологи, которые попросили у Сьюзи Моррис разрешения опубликовать ролик на своих каналах. Женщина с радостью предоставила своё согласие с условием указания авторства. Она утверждает, что с нашими Солнцем и Луной происходят странные вещи, о которых нужно информировать людей. Сьюзи Моррис заявила: у неё есть другие записи странных явлений в небе и она готова распространять их через популярных уфологов.